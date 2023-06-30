Пенистон — о перенесённом раке: мои родители, должно быть, прошли через ад

27-летний теннисист из Великобритании Райан Пенистон рассказал, что перенесённый в детстве рак помог ему взглянуть на жизнь по-другому.

«Мои родители, должно быть, прошли через ад. У меня нет детей, и я не представляю, каково услышать, что у твоего ребёнка рак. Я оглядываюсь назад и думаю, как мне повезло, что у меня есть второй шанс в жизни. Благодаря замечательным людям, врачам и медсёстрам я могу сейчас быть здесь. Чем старше я становлюсь, тем больше ценю то, что они для меня сделали. У меня совсем другой взгляд на жизнь», — приводит слова Пенистона BBC.

Напомним, у Пенистона был обнаружен рак мягких тканей на первом году жизни. Он провёл восемь месяцев в больнице и перенёс операцию. Теннисист ранее сообщал, что химиотерапия сказалась на его росте.