Касаткина: этот год сложно назвать лучшим в карьере. Рада возможности побороться за трофей

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем финале турнира в Истбурне.

«В середине второго сета полуфинального матча я немного поскользнулась, бедро пошло не в ту сторону, куда следовало. Надеюсь, завтра всё будет хорошо. Пока этот год сложно назвать лучшим в моей карьере, поэтому я рада возможности выйти в финал и бороться за первый трофей. Но просто не будет», — приводит слова Касаткиной The Independent.

Напомним, сегодня, 30 июня, Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи и вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В финальном матче россиянка сыграет с американкой Мэдисон Кис, в полуфинале одолевшей седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф.