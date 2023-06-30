Маррей: хотел бы снова сыграть против Джоковича. Если шанс будет, я его не упущу

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей признался, что хотел бы сыграть с сербом Новаком Джоковичем на предстоящем Уимблдоне.

«Конечно, я хотел бы снова сыграть против Новака. Не могу вспомнить, когда мы в последний раз встречались на корте, но, думаю, это могло быть даже в Дохе где-то в 2017 году. Да, это было давно. И я снова был бы рад сыграть с ним, на Уимблдоне или где-то ещё. Мне не повезло, я должен был сыграть с Новаком в Мадриде, но чувствовал себя плохо. На этот раз если шанс будет, я его не упущу», — приводит слова Маррея Daily Express.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.