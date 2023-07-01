Фото: Вероника Кудерметова посетила русский ресторан в Лондоне

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото из Лондона (Великобритания). Спортсменка посетила русский ресторан Mari Vanna.

Кудерметова готовится к выступлению на Уимблдоне-2023. В первом круге соревнований Вероника сразится со 101-й ракеткой мира, представительницей Эстонии Кайей Канепи. Также Кудерметова заявилась в парный разряд турнира, где сыграет вместе с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Россиянки посеяны под 9-м номером и на старте сразятся с представительницами Великобритании Алисией Барнетт и Оливией Николлс.

26-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.