Пенистон: чуть не разбился на машине, когда узнал, что сыграю с Марреем на Уимблдоне
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27-летний теннисист из Великобритании Райан Пенистон высказался о предстоящей встрече с соотечественником Энди Марреем в матче первого круга Уимблдона-2023.
«Я ехал от своей девушки, когда получил сообщение от тренера. Он просто написал: «Энди!» Это довольно круто. Я чуть на разбился на машине, потому что был сильно взволнован. Я хорошо знаю Энди, мы дружим и прежде много тренировались вместе. Он отличный парень. Я вырос, наблюдая за его игрой. Это будет особенный матч. Мне необходимо подготовиться и выложиться на все 100%», — приводит слова Пенистона Tennis 365.
Напомним, основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
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