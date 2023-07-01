Джуди Маррей: для женского тенниса важно иметь союзника-мужчину в лице Энди

Джуди Маррей, мама трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея, высказалась о поддержке женского тенниса со стороны сына.
«Для женского тенниса важно иметь союзника-мужчину в лице Энди, который многого добился в своей карьере. Это имеет большое значение для людей, которые готовы слушать. Он отлично знает этот спорт и изучает особенности женского тенниса. Поэтому, если вы спросите его о любой из лучших теннисисток, он подробно расскажет, что они выиграли, где проиграли, как играют и всё в этом роде. Он смотрит множество женских матчей», — приводит слова Джуди Маррей Eurosport.
Ранее Маррей выступил за увеличение количества тренеров-женщин в теннисе, а также призвал руководящие органы дать возможность теннисисткам самостоятельно решить, готовы ли они проводить матчи в пять сетов на Уимблдоне.
- 1 июля 2023
-
13:27
-
12:38
-
12:31
-
12:05
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:42
-
09:59
-
09:44
-
09:38
-
00:53
-
00:28
-
00:19
- 30 июня 2023
-
23:22
-
22:30
-
22:07
-
21:35
-
21:09
-
20:47
-
20:23
-
20:10
-
19:34
-
19:30
-
19:10
-
19:01
-
18:08
-
17:49
-
16:25
-
16:11
-
15:46