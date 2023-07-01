Джуди Маррей: для женского тенниса важно иметь союзника-мужчину в лице Энди

Джуди Маррей, мама трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея, высказалась о поддержке женского тенниса со стороны сына.

«Для женского тенниса важно иметь союзника-мужчину в лице Энди, который многого добился в своей карьере. Это имеет большое значение для людей, которые готовы слушать. Он отлично знает этот спорт и изучает особенности женского тенниса. Поэтому, если вы спросите его о любой из лучших теннисисток, он подробно расскажет, что они выиграли, где проиграли, как играют и всё в этом роде. Он смотрит множество женских матчей», — приводит слова Джуди Маррей Eurosport.

Ранее Маррей выступил за увеличение количества тренеров-женщин в теннисе, а также призвал руководящие органы дать возможность теннисисткам самостоятельно решить, готовы ли они проводить матчи в пять сетов на Уимблдоне.