Селиваненко поделился мнением о самых интересных матчах первого круга Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о самых интересных матчах, который пройдут, согласно жеребьёвке, в первом круге Уимблдона, стартующего уже в понедельник, 3 июля.

«Уимблдон — это особое событие в жизни мирового теннисного сообщества. Поэтому я жду увлекательный турнир.

Любая жеребьёвка, с одной стороны, приносит определённое количество пар, участники которых вряд ли хотели встретиться уже в первом круге. Например, Ник Кирьос и Давид Гоффен. А с другой стороны, даёт возможность не самым известным игрокам преподнести сенсацию.

В первом круге есть ещё одна очень интересная пара: россиянин Александр Шевченко против Адриана Маннарино. Тем более что её победитель встретится с победителем пары Даниила Медведева и Артура Фери», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.