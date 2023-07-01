Синякова выиграла турнир WTA-250 в Бад-Хомбурге, победив Бронцетти

Чешская теннисистка Катержина Синякова, 52-я ракетка мира, стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). В финале спортсменка в двух сетах обыграла итальянку Лючию Бронцетти, 65-ю в рейтинге WTA: 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 36 минут, однако по ходу второго сета из-за дождя его прерывали на три часа. Катержина Синякова в этой встрече четыре раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а также допустила семь двойных ошибок. Её соперница Лючия Бронцетти, в свою очередь, выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из четырёх (75%), а также допустила четыре двойные ошибки.

Для Синяковой это четвёртый титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в Бостаде и Шэньчжэне в 2017 году и в Портороже в 2022-м.