«Можем ли мы начать праздновать прямо сейчас?» Маррей — о первом круге Уимблдона

Двукратный победитель Уимблдона, британский теннисист Энди Маррей, поделился мнением о своём сопернике в первом круге турнира в этом сезоне: им будет соотечественник спортсмена Райан Пенистон, выступающий по уайлд-кард.
«В последний раз, когда я выигрывал Уимблдон, я стартовал в матче с британцем? Блестяще. Великолепно. Можем ли мы начать праздновать прямо сейчас (улыбается)?
Я не верю в приметы. Да, я раньше не играл против множества британцев на Уимблдоне. Я не знаю, может быть, это было в последний раз, а может быть, и единственный раз. Я не уверен, со сколькими британцами я играл.
Я довольно хорошо знаю Райана. Мы много тренировались вместе. Ему нравится играть на травяных кортах. В прошлом году у него было несколько действительно хороших побед в Лондоне, а также в Сурбитоне. Он обыграл Хольгера Руне в Истборне. У него было несколько хороших побед на траве. Он левша. Двигается очень хорошо. Мне нужно быть готовым к этому», — сказал Маррей на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.
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