«Деньги решают многое». Маррей поделился мнением о сотрудничестве ATP с Саудовской Аравией

Двукратный победитель Уимблдона британский теннисист Энди Маррей высказался о сотрудничестве ATP с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

«В прошлом поступали предложения выступить в Саудовской Аравии, но это были выставочные турниры. Если там начнут проходить крупные соревнования, это будет уже другой вопрос. Сложный вопрос, я бы сказал, учитывая то, как работает тур, рейтинги и всё остальное. Когда ты начинаешь пропускать турниры, тебя наказывают. Есть над чем подумать. Конечно, деньги решают многое в спорте. Именно так обстоят дела», — приводит слова Маррея Tennis-Infinity.

Ранее сообщалось, что финал ATP может быть перенесён в Саудовскую Аравию в ближайшее время, что станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества мужского тура и инвестиционного фонда государства.