«Это был просто вопрос времени». Джокович — о сотрудничестве ATP с Саудовской Аравией

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о сотрудничестве ATP с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.
«Президенты ATP и WTA, вероятно, ответят на эти вопросы лучше, чем я, с точки зрения того, какой стратегический ход они считают правильным для тенниса. Но я думаю, это был просто вопрос времени, когда должны были начаться какие-то переговоры или беседы о теннисе.
Саудовская Аравия сотрудничает практически со всеми другими мировыми видами спорта, за исключением, может быть, баскетбола. Мы видим, что происходит в футболе последние несколько лет: звёзд, которые едут туда за огромные деньги. Мы знаем, что Формула-1 зависит от них, другие виды спорта, например, гольф и так далее.
Я думаю, что наш индивидуальный вид спорта на глобальном уровне, вероятно, ближе всего к гольфу с точки зрения того, как мы смотрим на спорт. Я думаю, что из этого примера мы, вероятно, можем многому научиться, чему-то положительному, чему-то отрицательному, и попытаться структурировать сделку так, чтобы она защитила целостность, традиции и историю нашего вида спорта, но при этом могла развивать его так, чтобы это было уместно», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.
- 1 июля 2023
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