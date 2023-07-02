Оже-Альяссим: моя вера в себя непоколебима. Знаю, что не должен отказываться от амбиций
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22-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём настрое на борьбу в преддверии Уимблдона-2023.
«Моя вера в себя непоколебима. Я знаю, что не должен отказываться от своих амбиций. Я хочу выиграть такой турнир, как Уимблдон. В прошлом я был ближе к этому достижению, но физические проблемы не позволили мне достичь того уровня, к которому я стремился. Но на тренировках и во время проигранных матчей я всё равно чувствовал себя конкурентоспособным. Я знаю, каким игроком хочу стать и каким являюсь уже сейчас. Снижать амбиции никогда нельзя. У меня большие ожидания от этого года», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Majors.
В матче первого круга Уимблдона Оже-Альяссим сыграет с американским теннисистом Майклом Ммо.
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