Оже-Альяссим: моя вера в себя непоколебима. Знаю, что не должен отказываться от амбиций

22-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём настрое на борьбу в преддверии Уимблдона-2023.

«Моя вера в себя непоколебима. Я знаю, что не должен отказываться от своих амбиций. Я хочу выиграть такой турнир, как Уимблдон. В прошлом я был ближе к этому достижению, но физические проблемы не позволили мне достичь того уровня, к которому я стремился. Но на тренировках и во время проигранных матчей я всё равно чувствовал себя конкурентоспособным. Я знаю, каким игроком хочу стать и каким являюсь уже сейчас. Снижать амбиции никогда нельзя. У меня большие ожидания от этого года», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Majors.

В матче первого круга Уимблдона Оже-Альяссим сыграет с американским теннисистом Майклом Ммо.