36-летний Шарди завершит карьеру на Уимблдоне. В первом круге он сыграет с Алькарасом

36-летний французский теннисист Жереми Шарди анонсировал окончание своей профессиональной спортивной карьеры. Его последним турниром станет Уимблдон, который стартует завтра, 3 июля. Уже в первом круге Шарди встретится с очень серьёзным соперником — первом ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом. Также спортсмен сыграет на этом «Шлеме» в парном разряде.

«Для меня это будет особенная неделя. Я сыграю дома, в Лондоне, где сейчас живу. Это мой последний турнир в одиночном разряде. Здесь всё началось — я победил на этом турнире по юниорам. В этом сезоне я пропустил «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к Уимблдону. Ко мне приехала вся семья, и я сыграю против первой ракетки мира на одном из самых красивых кортов.

Как бы ни сложился матч, это будет потрясающий конец, награда за все усилия. Если это будет мой последний матч, то это шанс в последний раз получить такой опыт. Постараюсь выложиться по полной. Я хотел закончить здесь, поэтому очень счастлив», — приводит слова Шарди L'Equipe.

Жереми Шарди — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде (Штутгарт-2009) и семи — в парном. В 2019 году теннисист выходил в финал парного разряда на Открытом чемпионате Франции.