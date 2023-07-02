«Обогнать Надаля и Федерера по количеству «Шлемов» — это невероятно». Маррей — о Джоковиче

Двукратный победитель Уимблдона, британский теннисист Энди Маррей поделился мнением об установлении сербом Новаком Джоковичем рекорда по победам на турнирах «Большого шлема»: у сербского спортсмена их уже 23. Он опередил по количеству «Шлемов» испанца Рафаэля Надаля (22 победы) и швейцарца Роджера Федерера (20).

«Новак добился потрясающих успехов. Опередить Рафу Надаля и Роджера Федерера в гонке за титулами на «Больших шлемах» — это невероятно. 8-10 лет назад Джокович был очень далёк от них, поэтому потрясает то, чего он достиг на последних этапах своей карьеры. И он, похоже, не сбавляет обороты.

Новак феноменально провёл «Ролан Гаррос». Блестяще сыграл с Карлосом Алькарасом в полуфинале. И потом был очень хладнокровен, учитывая, как много стояло на кону. Он очень чётко обозначил, что стремится именно к рекорду по «Большим шлемам», и это достойно восхищения. Когда он получил такую возможность, он ей воспользовался. Не занервничал, не перемудрил. Просто вышел и всё сделал. Это показывает силу его характера», — сказал Маррей на пресс-конференции перед началом Уимблдона.