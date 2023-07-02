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Дарья Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA благодаря финалу в Истбурне

Дарья Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA благодаря финалу в Истбурне
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Женская теннисная ассоциация (WTA) выложила обновлённый рейтинг лучших теннисисток мира. Россиянка Дарья Касаткина вернулась в топ-10 WTA благодаря выходу в финал турнира в Истбурне (Великобритания) на этой неделе.

Победительница турнира в Истбурне, американка Мэдисон Кис, поднялась в рейтинге на семь строчек (стала 18-й), обладательница титула турнира в Бад-Хомбурге, чешка Катержина Синякова, — на 20 (32), а её соперница по финалу, итальянка Лючия Бронцетти, — на 18 (47).

Рейтинг WTA на 3 июля 2023 года

1. Ига Свёнтек (Польша) — 8990
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 8066
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090
4. Джессика Пегула (США) — 4995
5. Каролин Гарсия (Франция) — 4845
6. Онс Жабер (Тунис) — 3547
7. Кори Гауфф (США) — 3435
8. Мария Саккари (Греция) — 3301
9. Петра Квитова (Чехия) — 3101
10. Дарья Касаткина (Россия) — 2935
11. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2830
12. Вероника Кудерметова (Россия) — 2600

15. Людмила Самсонова (Россия) — 2360
18. Мэдисон Кис (США) — 2106
22. Екатерина Александрова (Россия) — 1915
23. Анастасия Потапова (Россия) — 1845
32. Катержина Синякова (Чехия) — 1264
41. Варвара Грачёва (Франция) — 1118
47. Лючия Бронцетти (Италия) — 1052
48. Камила Джорджи (Италия) — 1049
56. Юлия Путинцева (Казахстан) — 981
61. Анна Калинская (Россия) — 933
68. Элина Аванесян (Россия) — 882
72. Камилла Рахимова (Россия) — 837
98. Диана Шнайдер (Россия) — 684
102. Мирра Андреева (Россия) — 651
119. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 609
146. Полина Кудерметова (Россия) — 483
149. Эрика Андреева (Россия) — 477

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