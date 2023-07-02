Дарья Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA благодаря финалу в Истбурне

Женская теннисная ассоциация (WTA) выложила обновлённый рейтинг лучших теннисисток мира. Россиянка Дарья Касаткина вернулась в топ-10 WTA благодаря выходу в финал турнира в Истбурне (Великобритания) на этой неделе.

Победительница турнира в Истбурне, американка Мэдисон Кис, поднялась в рейтинге на семь строчек (стала 18-й), обладательница титула турнира в Бад-Хомбурге, чешка Катержина Синякова, — на 20 (32), а её соперница по финалу, итальянка Лючия Бронцетти, — на 18 (47).

Рейтинг WTA на 3 июля 2023 года

1. Ига Свёнтек (Польша) — 8990

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 8066

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090

4. Джессика Пегула (США) — 4995

5. Каролин Гарсия (Франция) — 4845

6. Онс Жабер (Тунис) — 3547

7. Кори Гауфф (США) — 3435

8. Мария Саккари (Греция) — 3301

9. Петра Квитова (Чехия) — 3101

10. Дарья Касаткина (Россия) — 2935

11. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2830

12. Вероника Кудерметова (Россия) — 2600

15. Людмила Самсонова (Россия) — 2360

18. Мэдисон Кис (США) — 2106

22. Екатерина Александрова (Россия) — 1915

23. Анастасия Потапова (Россия) — 1845

32. Катержина Синякова (Чехия) — 1264

41. Варвара Грачёва (Франция) — 1118

47. Лючия Бронцетти (Италия) — 1052

48. Камила Джорджи (Италия) — 1049

56. Юлия Путинцева (Казахстан) — 981

61. Анна Калинская (Россия) — 933

68. Элина Аванесян (Россия) — 882

72. Камилла Рахимова (Россия) — 837

98. Диана Шнайдер (Россия) — 684

102. Мирра Андреева (Россия) — 651

119. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 609

146. Полина Кудерметова (Россия) — 483

149. Эрика Андреева (Россия) — 477