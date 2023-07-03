Энди Маррей назвал фаворита Уимблдона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей назвал серба Новака Джоковича фаворитом Уимблдона.

«Я приехал сюда, на Уимблдон, с большой уверенностью, думая, что смогу показать здесь хорошие результаты. Но очевидно для меня главный фаворит – Джокович. Это очевидно. Но мои ожидания высоки. Думаю, я смогу оказать давление на других игроков, даже на Джоковича», — приводит слова Маррея The Guardian.

В первом круге Маррей встретится с соотечественником Райаном Пенистоном. Матч состоится 4 июля.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Победителем прошлогоднего розыгрыша турнира является именно Джокович, который обыграл в решающем матче турнира Ника Кирьоса.

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