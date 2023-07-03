Рейтинг WTA, 3 июля: Касаткина — в топ-10, Кис поднялась на семь позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, которая вошла в топ-10. Теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова спустились на одну строчку, заняв 22-е и 23-е места соответственно. Самый большой скачок из всех спортсменок продемонстрировала американка, обыгравшая российскую теннисистку Дарью Касаткину в финале турнира в Истбурне, Мэдисон Кис, которая переместилась с 25-го места на 18-е.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 3 июля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 8990 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 8066.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090.

4 (4). Джессика Пегула (США) – 4995.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4845.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 3547.

7 (7). Кори Гауфф (США) – 3435.

8 (8). Мария Саккари (Греция) – 3301.

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3101.

10 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 2935.

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) – 2600…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2360…

22 (21). Екатерина Александрова (Россия) – 1915…

23 (22). Анастасия Потапова (Россия) – 1845…

40 (39). Анна Блинкова (Россия) – 1153…

61 (57). Анна Калинская (Россия) – 933…

68 (64). Элина Аванесян (Россия) – 882…

72 (70). Камилла Рахимова (Россия) – 837…

98 (98). Диана Шнайдер (Россия) – 684.