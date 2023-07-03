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Опубликована сетка Уимблдона в женском парном разряде, где Звонарёва встретится с Векич

Опубликована сетка Уимблдона в женском парном разряде, где Звонарёва встретится с Векич
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Стали известны пары первого круга соревнований Уимблдона-2023 в женском парном разряде. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в первом круге встретятся со спортсменками из Великобритании Алисией Барнетт и Оливией Николлс.

Анна Блинкова в паре с теннисисткой из Франции Варварой Грачёвой сыграют против пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия). Россиянка Екатерина Александрова в паре с китайской спортсменкой Ян Чжаосюань в первом круге встретятся с парой Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия).

Вера Звонарёва (Россия) и Лаура Зигемунд (Германия) сыграют с Терезой Мартинцовой (Чехия) и Донной Векич (Хорватия).

Россиянка Камила Рахимова в паре с белорусской теннисисткой Александрой Саснович встретятся с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Ещё одна россиянка Александра Панова в паре с норвежкой Улрикке Эйкери встретится с тандемом девушек Линды Фрухвиртовой из Чехии и Юлии Путинцевой из Казахстана. Российская теннисистка Яна Сизифова с Кимберли Циммерманн из Бельгии сыграют с британками Эмили Эпплтон и Джоди Бёррэдж.

Уимблдон - 2023. Парный разряд. Женщины. Турнирная сетка
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