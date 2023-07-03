Андрей Рублёв — Макс Пёрселл: россиянин укрепил преимущество по итогам второй партии

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Австралии Максом Пёрселлом (64-й в рейтинге ATP).
Позади второй сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 7:5. Общая продолжительность второй партии составила 35 минут. Первый сет в игре также остался за Рублёвым — 6:3.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Макс Пёрселл в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.
Ранее теннисисты ни разу друг с другом не играли. Рублёв сейчас седьмая ракетка мира, а Пёрселл — 64-я. В матче второго круга британского мэйджора победитель данного матча сыграет с лучшим в противостоянии Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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