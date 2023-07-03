Синнер: немногие могут обыграть Джоковича на траве, но я считаю, что я один из них

Восьмая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил шансы 23-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на победу на Уимблдоне.
«С точки зрения опыта и уверенности Джокович — явный фаворит. Ещё фаворитом будет тот, кто будет хорошо подавать, но это нужно делать на протяжении пяти сетов. Таковым можно назвать и Алькараса, который умеет варьировать игру даже на траве.
Не буду отрицать, что в прошлом году я показал здесь хороший теннис. Если у меня идёт игра, то я могу очень здорово выступать на траве. Немногие могут обыграть Новака на траве, но я считаю, что я один из них», — приводит слова Синнера La Stampa.
Янник Синнер стартует в первом круге Уимблдона матчем с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло. В 2022 году итальянец дошёл до четвертьфинала турнира, в котором проиграл как раз Новаку Джоковичу, причём упустив преимущество с 2:0 по сетам в свою пользу.
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