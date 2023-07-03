Винус Уильямс — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 558-я ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс сыграет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (76-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Винус Уильямс — Элина Свитолина.
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 17:30 МСК
558
Винус Уильямс
В. Уильямс
Не начался
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Винус и Свитолина четыре раза встречались на корте. В трёх матчах победу одержала представительница Украины, один раз выиграла Винус. Последняя личная встреча Винус и Элины состоялась в 2019 году во втором круге турнира US Open в Нью-Йорке (США). Победу в этой игре одержала украинка.
Комментарии
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