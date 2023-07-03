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Музетти уверенно обыграл Варильяса и вышел во второй круг Уимблдона

Музетти уверенно обыграл Варильяса и вышел во второй круг Уимблдона
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представителя Перу Хуана-Пабло Варильяса (63-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась уверенной победой Музетти в трёх сетах со счётом 6:3, 6:1, 7:5. Общая продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Музетти пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче второго круга британского мэйджора Лоренцо Музетти сыграет с лучшим в противостоянии Джон Иснер (США) — Хауме Мунар (Испания).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
3 		1 5    
             
Хуан-Пабло Варильяс
63
Перу
Хуан-Пабло Варильяс
Х. Варильяс
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