Музетти уверенно обыграл Варильяса и вышел во второй круг Уимблдона

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представителя Перу Хуана-Пабло Варильяса (63-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась уверенной победой Музетти в трёх сетах со счётом 6:3, 6:1, 7:5. Общая продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Музетти пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В матче второго круга британского мэйджора Лоренцо Музетти сыграет с лучшим в противостоянии Джон Иснер (США) — Хауме Мунар (Испания).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|1
|5
- 3 июля 2023
-
15:36
-
15:35
-
15:26
-
15:08
-
15:00
-
14:58
-
14:47
-
14:46
-
14:33
-
14:33
-
14:20
-
14:15
-
14:12
-
13:55
-
13:44
-
13:35
-
13:11
-
12:45
-
11:18
-
10:33
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:37
-
09:00
-
08:00
-
03:59
-
03:22
-
02:38
-
02:26
-
00:49
-
00:05
- 2 июля 2023
-
23:09