Кудерметова: рада победе, но я не показала свой лучший теннис

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о выходе в следующую стадию Уимблдона после непростой победы над представительницей Эстонии Кайей Канепи (101-я в рейтинге WTA) в матче первого круга – 7:6 (7:4), 6:4.

«Рада, что выиграла, но сегодня я не показала свой лучший теннис. Кайя играла очень хорошо, агрессивно. Мне было непросто поймать ритм на её подаче, но под конец получилось, и я начала играть получше. Ключевым было, что у меня хорошо шла подача. Неважно, что было на корте, я старалась изо всех сил. Кайя — непростой соперник в первом раунде, да и в следующих. Но я старалась не фокусироваться на сопернике, а просто работать и стараться показать максимум.

Рада вернуться сюда, потому что в прошлом году меня не пустили. Счастлива, что играю на этом «Шлеме». Трибуны хорошо меня встретили, поддерживали. Думаю, неважно, из какой ты страны, ты здесь просто как теннисист. Мы здесь, чтобы соревноваться и стараться проявить себя», – приводит слова Кудерметовой пресс-служба Уимблдона.