Рублёв открывает Уимблдон! Болеем также за Касаткину, Кудерметову, Карацева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на Уимблдоне. В понедельник на кортах Британии запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семеро россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (11). Причём для Рахимовой и Сафиуллина это будут дебютные матчи в основной сетке Уимблдона. Свои первые поединки в розыгрыше проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек и 23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Совсем скоро состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом (64-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте №3 и начнётся примерно в 13:00 мск.
Уже сегодня 7 россиян сыграют свои первые матчи на Уимблдоне.
В первый день турнира на корты выйдут 7 россиян — трое мужчин и четыре женщины.
Все подробности хода жеребьёвки турнира читайте в нашем лайве того дня.
Кирьос снялся с турнира
Игровой день ещё не начался, а уже есть первая потеря на турнире. Прошлогодний финалист Ник Кирьос никак не может оправиться от травмы. Австралиец в этом сезоне почти нигде не играл и не выиграл пока ни одного матча. Будем надеяться, что Ник оправится к американскому харду. Ну а в сетке Уимблдона его заменил лаки-лузер.
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