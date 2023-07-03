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Рублёв, Касаткина, Кудерметова, Карацев: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв открывает Уимблдон! Болеем также за Касаткину, Кудерметову, Карацева. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
Аудио-версия:
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Стартует главный травяной турнир! В понедельник в борьбу вступают 7 россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на Уимблдоне. В понедельник на кортах Британии запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семеро россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (11). Причём для Рахимовой и Сафиуллина это будут дебютные матчи в основной сетке Уимблдона. Свои первые поединки в розыгрыше проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек и 23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Люка Ван Аш
75
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Макс Пёрселл
64
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Кристина Бушкэ
78
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Камилла Рахимова
72
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кайя Канепи
101
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Чжу Линь
34
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Ана Богдан
57
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:30 МСК
Педро Качин
68
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кэролайн Доулхайд
100
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Кирьос снялся с турнира
Live Даниил Сальников

Совсем скоро состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом (64-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте №3 и начнётся примерно в 13:00 мск.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Макс Пёрселл
64
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
12:39 Даниил Сальников

Уже сегодня 7 россиян сыграют свои первые матчи на Уимблдоне.

12:35 Даниил Сальников

В первый день турнира на корты выйдут 7 россиян — трое мужчин и четыре женщины.

12:25 Даниил Сальников

Все подробности хода жеребьёвки турнира читайте в нашем лайве того дня.

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12:20 Даниил Сальников

Кирьос снялся с турнира

Игровой день ещё не начался, а уже есть первая потеря на турнире. Прошлогодний финалист Ник Кирьос никак не может оправиться от травмы. Австралиец в этом сезоне почти нигде не играл и не выиграл пока ни одного матча. Будем надеяться, что Ник оправится к американскому харду. Ну а в сетке Уимблдона его заменил лаки-лузер.

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