Рублёв открывает Уимблдон! Болеем также за Касаткину, Кудерметову, Карацева. LIVE!

Стартует главный травяной турнир! В понедельник в борьбу вступают 7 россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на Уимблдоне. В понедельник на кортах Британии запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семеро россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (11). Причём для Рахимовой и Сафиуллина это будут дебютные матчи в основной сетке Уимблдона. Свои первые поединки в розыгрыше проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек и 23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!