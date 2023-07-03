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Полуфиналист 2021 года Хуберт Хуркач уверенно стартовал на Уимблдоне-2023

Полуфиналист 2021 года Хуберт Хуркач уверенно стартовал на Уимблдоне-2023
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Полуфиналист 2021 года, 18-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Хуркач (17) со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл 76-ю ракетку мира, испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча продлилась 1 час и 36 минут. Хуркач 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Рамос-Виньоласа два эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Хуркача станет победитель матча Ян Хоински (Великобритания, WC) — Душан Лайович (Сербия).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира серб Новак Джокович (2).

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:15 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
76
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4    
6 		6 6    
             
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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