Полуфиналист 2021 года Хуберт Хуркач уверенно стартовал на Уимблдоне-2023
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Полуфиналист 2021 года, 18-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на Уимблдоне-2023.
В матче первого круга Хуркач (17) со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл 76-ю ракетку мира, испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча продлилась 1 час и 36 минут. Хуркач 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Рамос-Виньоласа два эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Хуркача станет победитель матча Ян Хоински (Великобритания, WC) — Душан Лайович (Сербия).
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира серб Новак Джокович (2).
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