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Действующий чемпион Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2023

Действующий чемпион Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2023
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Уимблдоне-2023, действующим и семикратным чемпионом которого является.

В матче первого круга Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Джокович 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Качина 10 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Джоковича станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:40 МСК
Педро Качин
68
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 4    
6 		6 7 7    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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