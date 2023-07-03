Действующий чемпион Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2023

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Уимблдоне-2023, действующим и семикратным чемпионом которого является.
В матче первого круга Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Джокович 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Качина 10 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующим соперником Джоковича станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000.
- 3 июля 2023
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