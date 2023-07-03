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Джокович выиграл 29-й матч подряд на Уимблдоне. Это 4-я по длине серия в истории турнира

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне.

Это произошло в первом круге текущего розыгрыша. Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Следующим соперником Новака станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.

В Открытой эре в рамках Уимблдона зафиксировано лишь три беспроигрышные серии, которые длились дольше:

Пит Сампрас (США) – 31 победа;

Роджер Федерер (Швейцария) – 40 побед;

Бьорн Борг (Швеция) – 41 победа.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000.