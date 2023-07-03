Джокович выиграл 29-й матч подряд на Уимблдоне. Это 4-я по длине серия в истории турнира
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне.
Это произошло в первом круге текущего розыгрыша. Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Следующим соперником Новака станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.
В Открытой эре в рамках Уимблдона зафиксировано лишь три беспроигрышные серии, которые длились дольше:
Пит Сампрас (США) – 31 победа;
Роджер Федерер (Швейцария) – 40 побед;
Бьорн Борг (Швеция) – 41 победа.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000.
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