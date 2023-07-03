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Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2023

Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2023
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Касаткина нанесла поражение представительнице США Кэролайн Доулхайд со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Доулхайд выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд в первом круге Уимблдона-2023.

За выход в третий круг соревнований 11-я сеяная Касаткина сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж, получившей уайлд-кард от организаторов.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 18:45 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Кэролайн Доулхайд
100
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Комментарии
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