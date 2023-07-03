Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона, одолев Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Свитолина нанесла поражение представительнице США 43-летней Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Пятикратная чемпионка Уимблдона Уильямс поскользнулась и крайне неприятно упала в первом сете встречи. Счёт на тот момент был 2:0 в пользу американки. Винус продолжила игру с тейпом на правом колене, уступила сопернице в первой партии 4:6, а в перерыве между сетами взяла медицинский тайм-аут.

Свитолина шесть раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Уильямс выполнила два эйса, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Винус Уильямс – Элина Свитолина в первом круге Уимблдона-2023.

За выход во второй круг соревнований Свитолина сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Элисе Мертенс и представительницей Словакии Викторией Грунчаковой.