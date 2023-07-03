38-летний Стэн Вавринка с победы в трёх сетах над Руусувуори стартовал на Уимблдоне-2023

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно стартовал на Уимблдоне-2023, который продлится до 16 июля.

В матче первого круга 38-летний Вавринка со счётом 7:5, 7:5, 6:4 обыграл 47-ю ракетку мира, представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. Вавринка шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Руусувуори три эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующим соперником двукратного четвертьфиналиста соревнований (2014, 2015 год) Вавринки станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).