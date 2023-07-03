38-летний Стэн Вавринка с победы в трёх сетах над Руусувуори стартовал на Уимблдоне-2023

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно стартовал на Уимблдоне-2023, который продлится до 16 июля.
В матче первого круга 38-летний Вавринка со счётом 7:5, 7:5, 6:4 обыграл 47-ю ракетку мира, представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. Вавринка шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Руусувуори три эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Следующим соперником двукратного четвертьфиналиста соревнований (2014, 2015 год) Вавринки станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).
- 3 июля 2023
-
23:20
-
22:56
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:33
-
20:23
-
20:23
-
20:06
-
20:05
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:21
-
18:04
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:33
-
17:19
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:44