Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

38-летний Стэн Вавринка с победы в трёх сетах над Руусувуори стартовал на Уимблдоне-2023

38-летний Стэн Вавринка с победы в трёх сетах над Руусувуори стартовал на Уимблдоне-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно стартовал на Уимблдоне-2023, который продлится до 16 июля.

В матче первого круга 38-летний Вавринка со счётом 7:5, 7:5, 6:4 обыграл 47-ю ракетку мира, представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. Вавринка шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Руусувуори три эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующим соперником двукратного четвертьфиналиста соревнований (2014, 2015 год) Вавринки станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 20:25 МСК
Эмиль Руусувуори
47
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		5 4    
7 		7 6    
             
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023