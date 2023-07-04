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Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июля

Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июля
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В понедельник, 3 июля, прошли матчи первого игрового дня Уимблдона в женском одиночном разряде. В центральной встрече дня украинка Элина Свитолина обыграла американку Винус Уильямс, получившую травму после падения в первом сете.

Россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина выиграли свои матчи, Камилла Рахимова и Людмила Самсонова уступили соперницам.

Уимблдон. Результаты матчей, 3 июля. Женщины

Элина Свитолина (Украина) — Винус Уильямс (США) — 6:4, 6:3.

Ига Свёнтек (Польша) — Чжу Линь (Китай) – 6:1, 6:3.

Софья Кенин (США) — Кори Гауфф (США) – 6:4, 4:6, 6:2.

Каролин Гарсия (Франция) — Кэти Волынец (США) — 6:4, 6:3.

Вероника Кудерметова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония) – 7:6, 6:4.

Дарья Касаткина (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4.

Кристина Бушкэ (Испания) — Камилла Рахимова (Россия) – 6:3, 4:6, 7:6.

Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия) – 7:6, 7:6.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4.

Сетка Уимблдона-2023. Женщины
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