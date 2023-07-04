Болельщики раскритиковали организацию Уимблдона в 2023 году

Болельщики недовольны организацией Уимблдона, сообщает The Guardian.
По данным источника, в первый день болельщики стояли в очереди до 10 часов. некоторые фанаты жаловались, что усиленные меры безопасности, принятые в попытке остановить протестующих Just Stop Oil, вызывали длительные задержки. Сотрудники проверяют каждую сумку и проводят личный досмотр.
Помимо этого, технические проблемы мешали телевизионному освещению стартовых матчей. Также организаторов критиковали за то, что они медленно закрывали крышу центрального корта, из-за чего были длительные задержки.
Организаторы принесли извинения за длительные задержки, объяснив их тщательной проверкой сумок.
Уимблдон проходит с 3 по 15 июля в Лондоне.
Михаэль Шумахер
Семикратный чемпион мира: 1994-1995, 2000-2004.
Красный барон дважды привёл к успеху «Бенеттон», после чего стал тем самым гонщиком, который прекратил мучения «Феррари» и при поддержке блестящих друзей-руководителей превратил «Скудерию» в команду-доминатора начала 2000-х. И даже не самый удачный камбэк Шумахера в составе «Мерседеса» никак не повредил его репутации одного из величайших гонщиков в истории.
Айртон Сенна
Трёхкратный чемпион мира: 1988, 1990-1991.
Великий бразилец подарил нам три года невероятной дуэли с Аленом Простом, в двух из которых Айртон выходил победителем. Было бы здорово понаблюдать за продолжением дуэли Сенны с молодым Михаэлем Шумахером, но всё оборвала Имола-94. Обладатель невероятных 65 поулов в 162 Гран-при.
Ники Лауда
Трёхкратный чемпион мира: 1975, 1977, 1984.
Австриец — автор двух невероятных камбэков. Сначала Ники стремительно вернулся в гонки после аварии с пожаром на «Нюрбургринге» и в 1977 году стал чемпионом во второй раз. Проведя вне Ф-1 два сезона, Лауда вернулся и взял третий титул — уже на совершенно другой технике в составе «Макларена».
Ален Прост
Четырёхкратный чемпион мира: 1985-1986, 1989, 1993.
Профессор Формулы-1 несколько раз упускал титул, прежде чем всё-таки стал победителем сезона. Прост чудесным образом вырвал победу в 1986 году, не отдал титул Сенне в 1989-м, а годом позже чуть не вывел на вершину «Феррари». Увы, в качестве руководителя собственной команды был уже не столь успешен и довёл «Прост» до банкротства.
Хуан Мануэль Фанхио
Пятикратный чемпион мира: 1951, 1954-1957.
Великий аргентинец фактически доминировал на заре существования Формулы-1, мастерски меняя команды, чтобы оставаться за рулём конкурентоспособной техники. Своё последнее чемпионство Фанхио завоевал в невероятные по нынешним меркам 46 лет! Хуан Мануэль выигрывал практически каждый второй Гран-при, в котором выходил на старт.
Фернандо Алонсо
Двукратный чемпион мира: 2005-2006.
Взяв два титула с «Рено» и угодив в скандал с «Маклареном», Алонсо затем постоянно принимал неверные карьерные решения, из-за чего так больше и не стал чемпионом мира. Испанец не решился пойти в «Хонду» (будущий «Браун») и «Ред Булл», потом ушёл из «Феррари» ради «Макларена» и не дождался ничего великого от возвращения в Энстоун. При этом запросто мог иметь 4 титула, если бы не поражения в финальных Гран-при 2010 и 2012 годов.
Джим Кларк
Двукратный чемпион мира: 1963, 1965.
Некоторые эксперты считают шотландца чуть ли не быстрейшим гонщиком всех времён и народов. Взять больше титулов ему помешали традиционная ненадёжность «Лотуса» и гибель всего в 32 года. О скорости Кларка говорят 25 побед всего в 73 Гран-при Формулы-1.
Джеки Стюарт
Трёхкратный чемпион мира: 1969, 1971, 1973.
Ещё один великий шотландец, который взял все три титула в рамках сотрудничества с Кеном Тирреллом и ушёл из спорта всего в 34 года. Отлично проявил себя не только как пилот, но и как босс: довёл до Ф-1 команду «Стюарт» — нынешний «Ред Булл» — и привёл в чемпионат мира целый ряд крупных спонсоров.
Мика Хаккинен
Двукратный чемпион мира: 1998-1999.
Об уровне финна достаточно говорит тот факт, что Шумахер называл Мику своим самым лучшим соперником. Автор того самого обгона Михаэля на Гран-при Бельгии, когда Хаккинен бесстрашно рванул мимо кругового вправо и обошёл немца.
Себастьян Феттель
Четырехкратный чемпион мира: 2010-2013.
Бесспорно, лучший гонщик Формулы-1 начала 2010-х, который блестяще использовал все возможности машин Эдриана Ньюи. А как не вспомнить про сенсационную победу за рулём «Торо Россо» в Монце! Увы, последующие сезоны сказались на репутации Себа, однако не в силах отменить его достижений.
Эмерсон Фиттипальди
Двукратный чемпион мира: 1972, 1974.
Бразилец должен был добиться в Формуле-1 большего, но на пике карьеры ввязался в сомнительный проект своего брата и провёл несколько неудачных сезонов в составе семейной команды «Фиттипальди». А ведь в 1976-м Джеймс Хант занял именно его место в «Макларене» и стал чемпионом. Ну а Эмерсон после ухода из Ф-1 стал чемпионом «Индикара» 1989 года и дважды выиграл «Инди-500», причём во второй раз — в 46 лет.
Джек Брэбем
Трёхкратный чемпион мира: 1959-1960, 1966.
Первый и единственный гонщик в истории, который сумел стать чемпионом Формулы-1 в составе собственной команды. Причём тот самый третий титул австралиец взял в довольно солидные 40 лет, после чего ещё успел стать вице-чемпионом и выиграть один Гран-при в свой финальный сезон в Ф-1, когда ему исполнилось 43 года.
Грэм Хилл
Двукратный чемпион мира: 1962, 1968.
Сумел привести к титулу команду «БРМ», а затем взял чемпионство и с «Лотусом», поддержав команду после трагической гибели Джима Кларка. Единственный автогонщик в истории, который выиграл Гран-при Монако, «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана». Причём в Монако Грэм побеждал пять раз.
Стирлинг Мосс
Четырёхкратный вице-чемпион мира: 1955-1958.
«Великий неудачник» Формулы-1, которому не посчастливилось сначала выступать параллельно с Фанхио, а потом «подарить» титул Хоторну (Стирлинг спас коллегу от дисквалификации). Серьёзная авария заставила Мосса досрочно завершить карьеру всего в 32 года, отказавшись от мечты о чемпионстве.
Альберто Аскари
Двукратный чемпион мира: 1952-1953.
Ещё один герой первых лет Формулы-1. В сезоне 1952 года итальянец выиграл шесть из восьми Гран-при, добившись показателя в 75 % побед! Причём в стартовом Гран-при Швейцарии Альберто банально не участвовал, а ещё один этап — «Инди-500», где шансов на победу у европейцев фактически не было.
Макс Ферстаппен
Двукратный чемпион мира: 2021-2022.
Лучший гонщик Формулы-1 здесь и сейчас, выдержавший давление схватки с Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом» и уничтоживший конкуренцию во второй половине сезона-2022. Только будущее покажет истинное величие Макса — либо обнажит его явные недостатки.
Нельсон Пике
Трёхкратный чемпион мира: 1981, 1983, 1987.
При всей скандальности Пике-старшего отрицать его талант невозможно. Пике — первый гонщик Ф-1, взявший титул на машине с турбомотором, а после ухода из увядающего «Брэбема» победивший и за рулём «Уильямса» — в острой борьбе с невезучим Найджелом Мэнселлом. Выиграл хотя бы одну гонку в 10 из 14 сезонов, включая прощальный.
Льюис Хэмилтон
Семикратный чемпион мира: 2008, 2014-2015, 2017-2020.
Британец запросто мог быть восьмикратным чемпионом, но, наверное, нет смысла ещё раз обсуждать прошлогодний Гран-при Абу-Даби. Кто бы что ни говорил про Льюиса и «самовозы», но Хэмилтон уже в дебютный сезон заставил нервничать Алонсо, на второй год взял титул, а потом принял смелое карьерное решение уйти в «Мерседес» — многие считали, что он допускает огромную ошибку и просто гонится за зарплатой и независимостью. Как же они все были не правы!
- 4 июля 2023
-
03:10
-
02:42
-
01:59
-
01:20
-
01:00
-
00:34
-
00:10
-
00:08
- 3 июля 2023
-
23:50
-
23:47
-
23:28
-
23:20
-
22:56
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:33
-
20:23
-
20:23
-
20:06
-
20:05
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:34
-
18:29