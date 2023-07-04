Болельщики раскритиковали организацию Уимблдона в 2023 году

Болельщики недовольны организацией Уимблдона, сообщает The Guardian.

По данным источника, в первый день болельщики стояли в очереди до 10 часов. некоторые фанаты жаловались, что усиленные меры безопасности, принятые в попытке остановить протестующих Just Stop Oil, вызывали длительные задержки. Сотрудники проверяют каждую сумку и проводят личный досмотр.

Помимо этого, технические проблемы мешали телевизионному освещению стартовых матчей. Также организаторов критиковали за то, что они медленно закрывали крышу центрального корта, из-за чего были длительные задержки.

Организаторы принесли извинения за длительные задержки, объяснив их тщательной проверкой сумок.

Уимблдон проходит с 3 по 15 июля в Лондоне.