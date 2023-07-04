Рублёв и Карацев добрались до российского дерби! Что творится на Уимблдоне

В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартовал в 136-й раз главный турнир на траве – знаменитый Уимблдон. В этот день должны были состояться 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Однако из-за традиционных английских дождей, а также из-за наступления темноты пять женских поединков и восемь мужских не доиграли, и их пришлось перенести на следующий день.

Итоги первого дня. 3 июля, понедельник

У мужчин свои стартовые матчи провели россияне Андрей Рублёв (седьмой номер посева) и Аслан Карацев, которые хоть и в упорной борьбе, но всё же справились со своими первыми соперниками – австралийцем Пёрселлом и французом Ван Ашем – и проследовали во второй круг, где в среду сразятся друг с другом в российском дерби. Отметим, что для Аслана это была первая победа в основной сетке Уимблдона.

А вот третий россиянин – Роман Сафиуллин – свой дебютный матч на турнире в этот день доиграть не успел. Из-за откладывания старта по причине дождя, а затем и из-за наступления темноты его сражение с испанцем Роберто Баутиста-Агутом при счёте 1:2 по сетам продолжится теперь во вторник. Зато без проблем стартовал на турнире действующий чемпион Новак Джокович в поединке с аргентинцем Педро Качином. С 2018 года серб не знает на Уимблдоне поражений. С учётом перерыва из-за коронавируса в 2020-м серия победных матчей знаменитого серба достигла 29 матчей.

Мужчины. Первый круг

Карацев (Россия) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.

Рублёв (Россия, 7) – Пёрселл (Австралия) – 6:3, 7:5, 6:4.

Джокович (Сербия, 2) – Качин (Аргентина) – 6:3, 6:3, 7:6.

Ммо (США, LL) – Оже-Альяссим (Канада, 11) – 7:6, 6:7, 7:6, 6:4.

Рууд (Норвегия, 4) – Локоли (Франция) – 6:1, 5:7, 6:4, 6:3.

Галан (Колумбия) – Нисиока (Япония, 24) – 6:4, 6:3, 6:3.

Синнер (Италия, 8) – Х. М. Серундоло (Аргентина, LD) – 6:2, 6:2, 6:2.

Подробнее: – Люка Ван Аш (Франция) – 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.– Пёрселл (Австралия) – 6:3, 7:5, 6:4.Джокович (Сербия, 2) – Качин (Аргентина) – 6:3, 6:3, 7:6.Ммо (США, LL) – Оже-Альяссим (Канада, 11) – 7:6, 6:7, 7:6, 6:4.Рууд (Норвегия, 4) – Локоли (Франция) – 6:1, 5:7, 6:4, 6:3.Галан (Колумбия) – Нисиока (Япония, 24) – 6:4, 6:3, 6:3.Синнер (Италия, 8) – Х. М. Серундоло (Аргентина, LD) – 6:2, 6:2, 6:2.

У женщин в этот день в борьбу вступили четыре россиянки, и половина из них сошли с дистанции. Камилла Рахимова в трёх сетах уступила испанке Бушкэ, а Людмила Самсонова на двух тай-брейках проиграла румынке Ирине Бегу. Зато успешно преодолели стартовый барьер Вероника Кудерметова (12) и Дарья Касаткина (11), а также первая ракетка мира Ига Свёнтек. Их следующие поединки пройдут в среду, 5 июля.

Женщины. Первый круг

Бушкэ (Испания) – Рахимова (Россия) – 6:3, 4:6, 7:6.

Азаренко (Беларусь, 19) – Юань Юэ (Китай, Q) – 6:4, 5:7, 6:4.

Богдан (Румыния) – Самсонова (Россия, 15) – 7:6, 7:6.

Пегула (США, 4) – Дэвис (США) – 6:2, 6:7, 6:3.

Кудерметова (Россия, 12) – Канепи (Эстония) – 7:6, 6:4.

Свёнтек (Польша, 1) – Чжу Линь (Китай) – 6:1, 6:3.

Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 3:6, 6:4.

Гарсия (Франция, 5) – Волынец (США) – 6:4, 6:3.

Фернандес (Канада) – Байндль (Украина) – 6:4, 4:6, 6:4.

Касаткина (Россия, 11) – Доулхайд (США) – 6:1, 6:4.

Свитолина (Украина, WC) – В. Уильямс (США) – 6:4, 6:3.

Масарова (Испания) – Шериф (Египет, 31) – 7:5, 3:6, 7:6.

Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 24) – 6:3, 7:5.

Кенин (США, Q) – Гауфф (США, 7) – 6:4, 4:6, 6:2.

Подробнее: Бушкэ (Испания) –– 6:3, 4:6, 7:6.Азаренко (Беларусь, 19) – Юань Юэ (Китай, Q) – 6:4, 5:7, 6:4.Богдан (Румыния) –– 7:6, 7:6.Пегула (США, 4) – Дэвис (США) – 6:2, 6:7, 6:3.– Канепи (Эстония) – 7:6, 6:4.Свёнтек (Польша, 1) – Чжу Линь (Китай) – 6:1, 6:3.Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 3:6, 6:4.Гарсия (Франция, 5) – Волынец (США) – 6:4, 6:3.Фернандес (Канада) – Байндль (Украина) – 6:4, 4:6, 6:4.– Доулхайд (США) – 6:1, 6:4.Свитолина (Украина, WC) – В. Уильямс (США) – 6:4, 6:3.Масарова (Испания) – Шериф (Египет, 31) – 7:5, 3:6, 7:6.Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 24) – 6:3, 7:5.Кенин (США, Q) – Гауфф (США, 7) – 6:4, 4:6, 6:2.

Ещё семеро россиян вступят в борьбу во вторник. Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».