Анастасия Потапова выиграла первый сет матча с Селин Наэф на старте Уимблдона

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 23-я ракетка мира из России Анастасия Потапова играет с представительницей Швейцарии Селин Наэф (165-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 38 минут.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Селин Наэф.
Во втором круге соревнований британского травяного мэйджора победительница данного противостояния встретится с лучшей в поединке Кая Юван (Словения) — Маргарита Бетова (Россия).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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