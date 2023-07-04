Матчи Медведева, Блинковой, Шевченко и Мирры Андреевой на Уимблдоне перенесли на завтра

Из-за дождливой погоды в Лондоне (Великобритания) организаторы Уимблдона перенесли ряд матчей, которые должны были состояться сегодня, на завтра, 5 июля. В частности, не сыграют во вторник россияне Даниил Медведев, Александр Шевченко, Анна Блинкова и Мирра Андреева.

Мужские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)

Александр Шевченко (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)

Григор Димитров (Болгария) — Со Симабукуро (Япония)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)

Томми Пол (США, 15) — Синтаро Мочизуки (Япония)

Александр Зверев (Германия,19) — Гийс Броувер (Нидерланды)

Женские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля

Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)

Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)

Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина)

Мэдисон Кис (США) — Сонай Картал (Великобритания)

Паула Бадоса (Испания) — Элисон Риске (США)

Елена Остапенко (Латвия) — Гретье Миннен (Бельгия)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия)

Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания)

Всего на завтра перенесли более 20 матчей, в том числе — все игры последних запусков сегодняшнего дня.