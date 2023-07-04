Матчи Медведева, Блинковой, Шевченко и Мирры Андреевой на Уимблдоне перенесли на завтра

Из-за дождливой погоды в Лондоне (Великобритания) организаторы Уимблдона перенесли ряд матчей, которые должны были состояться сегодня, на завтра, 5 июля. В частности, не сыграют во вторник россияне Даниил Медведев, Александр Шевченко, Анна Блинкова и Мирра Андреева.
Мужские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля
Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)
Александр Шевченко (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)
Григор Димитров (Болгария) — Со Симабукуро (Япония)
Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)
Томми Пол (США, 15) — Синтаро Мочизуки (Япония)
Александр Зверев (Германия,19) — Гийс Броувер (Нидерланды)
Женские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля
Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)
Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)
Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина)
Мэдисон Кис (США) — Сонай Картал (Великобритания)
Паула Бадоса (Испания) — Элисон Риске (США)
Елена Остапенко (Латвия) — Гретье Миннен (Бельгия)
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия)
Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания)
Всего на завтра перенесли более 20 матчей, в том числе — все игры последних запусков сегодняшнего дня.
- 4 июля 2023
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