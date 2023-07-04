Пенистон поделился эмоциями от матча с Марреем в присутствии Федерера

Британский теннисист Райан Пенистон, который сегодня, 4 июля, проиграл в первом круге Уимблдона соотечественнику, двукратному чемпиону турнира Энди Маррею, сумев взять только четыре гейма, рассказал об эмоциях от игры в присутствии Роджера Федерера и принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон.

«Я видел их по телевизору, когда ждал начала своего матча. Не знал, останутся ли они на трибуне к моменту нашей с Марреем встречи. Конечно, я заметил, что они всё ещё были здесь. Это было нереально — смотреть в королевскую ложу и видеть, как они наблюдают за нами. Определённо, это была честь.

Возможно, я чувствовал немного больше давления, чем обычно. Невозможно не испытывать давление, когда рядом с тобой находится такая легенда, как Роджер Федерер (улыбается). Это очень круто! В детстве я был его огромным фанатом», — поделился теннисист на пресс-конференции.