Пенистон поделился эмоциями от матча с Марреем в присутствии Федерера

Британский теннисист Райан Пенистон, который сегодня, 4 июля, проиграл в первом круге Уимблдона соотечественнику, двукратному чемпиону турнира Энди Маррею, сумев взять только четыре гейма, рассказал об эмоциях от игры в присутствии Роджера Федерера и принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон.
«Я видел их по телевизору, когда ждал начала своего матча. Не знал, останутся ли они на трибуне к моменту нашей с Марреем встречи. Конечно, я заметил, что они всё ещё были здесь. Это было нереально — смотреть в королевскую ложу и видеть, как они наблюдают за нами. Определённо, это была честь.
Возможно, я чувствовал немного больше давления, чем обычно. Невозможно не испытывать давление, когда рядом с тобой находится такая легенда, как Роджер Федерер (улыбается). Это очень круто! В детстве я был его огромным фанатом», — поделился теннисист на пресс-конференции.
- 4 июля 2023
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