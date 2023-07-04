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Энди Маррей — о Марион Бартоли: у неё была потрясающая карьера

Энди Маррей — о Марион Бартоли: у неё была потрясающая карьера
Марион Бартоли
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Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своём отношении к француженке Марион Бартоли, которая стала чемпионкой Уимблдона в 2013 году — тогда же, когда Маррей выиграл свой первый титул травяного турнира «Большого шлема».

«Мы с ней всегда хорошо ладили. Она всегда была невероятно милым, приятным человеком. Надеюсь, Марион не будет возражать, если я скажу это — многие люди смотрели на то, как она тренировалась, и находили это довольно странным. У неё всё было совсем по-другому, очень неортодоксально для многих теннисистов.

Она всегда вкладывала стопроцентные усилия во всё, что делала. Моё мнение обо всех теннисистах таково, что лучшее, что можно сказать о них — то, что они раскрыли свой потенциал. Я абсолютно уверен, что она это сделала.

Она провела здесь потрясающий турнир, показала совсем, совсем другой подход к игре. Я не видел ничего из того, что она делала в спортзале или на тренировочном корте, у других игроков: никто не выполнял подобную работу. В её случае это сработало. У неё была блестящая карьера», — сказал Маррей на пресс-конференции после победы в первом круге Уимблдона.

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