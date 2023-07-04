Федерер — о завершении карьеры: очень боялся момента, когда должен буду выйти из игры
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в сентябре 2022 года завершил профессиональную спортивную карьеру, поделился воспоминаниями о том дне.
«На самом деле я ни с кем об этом не говорил. Так я пытался скрыться от этого, но в конце концов мне пришлось решить: где я собираюсь завершить карьеру? Насколько болезненным это будет? Или насколько это будет похоже на празднование?
Но в итоге это стало для меня всем и даже больше. Я подумал, что это прекрасно — быть в окружении Рафы, Джоковича, Маррея, Борга, Макинроя, Лэйвера, Эдберга. Они все были там: моя команда и моя семья. Это был очень, очень приятный конец, потому что я действительно, по-настоящему боялся того момента, когда должен буду выйти из игры», — цитирует Федерера CNN.
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