Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 4 июля

Во вторник, 4 июля, завершился второй день Уимблдона. Из-за дождей в Лондоне (Великобритания) все матчи, проходившие на открытых кортах, были остановлены и перенесены на среду. Были доиграны до конца лишь встречи на центральном корте и корте №1, на которых есть раздвижная крыша. Во второй круг за соревновательный день сумели пройти всего пять спортсменов, в числе которых первая ракетка мира Карлос Алькарас и двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей.
Уимблдон. Результаты матчей 4 июля. Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Жереми Шарди (Франция) — 6:0, 6:2, 7:5.
Энди Маррей (Великобритания) — Райан Пенистон (Великобритания) — 6:3, 6:0, 6:1.
Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 4:6, 6:1, 6:4.
Кентен Алис (Франция) — Даниэль Эванс (Великобритания, 27) — 6:2, 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — 6:7 (5:7), 5:7, 6:3, 6:4, 7:5.
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