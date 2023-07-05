Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5 июля

Сегодня, 5 июля, состоятся соревнования третьего дня Уимблдона. Спортсмены, чьи матчи были прерваны или не начались из-за дождя во вторник, проведут свои матчи первого круга, а также начнётся борьба во втором круге соревнований.

На крытом корте №1 около 15:00 мск борьбу на турнире начнёт Даниил Медведев, который встретится с британцем Артуром Фери. А во втором круге в российском дерби сегодня друг с другом встретятся Андрей Рублёв и Аслан Карацев: их матч запланирован пятым запуском на корте №3 и начнётся не ранее 18:30 мск.

Уимблдон. Расписание матчей 5 июля. Мужчины

Первый круг

Корт №1

15:00 Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания)

Корт №2

Около 14:30 Тейлор Фритц (США, 9) — Янник Ханфман (Германия)

Около 15:30 Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

Около 17:30 Александр Зверев (Германия, 19) — Гийс Броувер (Нидерланды)

Корт №3

13:00 Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)

Около 16:00 Хольгер Руне (Дания) — Джордж Лоффаген (Великобритания)

Корт №7

Около 18:00 Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия)

Корт №10

Около 15:00 Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20)

Корт №15

13:00 Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)

Второй круг

Центральный корт

Около 18:00 Новак Джокович (Сербия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия)

Корт №1

Около 20:00 Янник Синнер (Италия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина)

Корт №3

Не ранее 18:30 Андрей Рублёв (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия)

Корт №8

Не ранее 18:30 Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри-Джон Вулф (США)

Также чуть позже станет известно, где и во сколько свой матч второго круга проведут Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) и Стэн Вавринка (Швейцария). Пока известно, что они не начнут играть ранее 19:00 мск: вероятно, их матч поставят на первый освободившийся корт последним запуском.