Виландер: на Уимблдоне-2023 Свёнтек выглядит отлично. Всё дело в её образе мышления

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался о победе польской теннисистки Иги Свёнтек в матче первого круга Уимблдона-2023.

«В прошлом году у Иги была победная серия, она оказалась на Уимблдоне и в какой-то момент проиграла. Но сейчас она выглядит отлично. Дело в её образе мышления. Думаю, она считает себя фавориткой турнира, а в этом себе непросто признаться. Я не был в состоянии это сделать. Ига сама сказала, что сейчас чувствует себя гораздо комфортнее, ведь у неё четыре выигранных турнира «Большого шлема». За ней нужно внимательно наблюдать», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, в первом круге Уимблдона Свёнтек обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счётом 6:1, 6:3.