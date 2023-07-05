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Виландер: на Уимблдоне-2023 Свёнтек выглядит отлично. Всё дело в её образе мышления

Виландер: на Уимблдоне-2023 Свёнтек выглядит отлично. Всё дело в её образе мышления
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался о победе польской теннисистки Иги Свёнтек в матче первого круга Уимблдона-2023.

«В прошлом году у Иги была победная серия, она оказалась на Уимблдоне и в какой-то момент проиграла. Но сейчас она выглядит отлично. Дело в её образе мышления. Думаю, она считает себя фавориткой турнира, а в этом себе непросто признаться. Я не был в состоянии это сделать. Ига сама сказала, что сейчас чувствует себя гораздо комфортнее, ведь у неё четыре выигранных турнира «Большого шлема». За ней нужно внимательно наблюдать», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, в первом круге Уимблдона Свёнтек обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счётом 6:1, 6:3.

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