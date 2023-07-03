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Свёнтек с лёгкостью выиграла в матче первого круга на Уимблдоне

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв в стартовом матче соревнований представительницу Китая Чжу Линь (34-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой польской теннисистки в двух сетах со счётом 6:1, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету китаянки один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче второго круга травяного турнира Ига Свёнтек сыграет с победительницей встречи Мартина Тревизан (Италия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.