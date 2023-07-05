«Шансы явно в его пользу». Томпсон — о матче с Джоковичем во втором круге Уимблдона

Австралийский теннисист Джордан Томпсон рассказал об ощущениях перед матчем второго круга Уимблдона, в котором ему предстоит сыграть с действующим чемпионом турнира, сербом Новаком Джоковичем.

«Играть с Новаком — самая сложная задача в теннисе сейчас. Я знаю, что у нас есть Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»: я играл с ним в Париже, это было невероятно тяжело, — но Новак где-то наверху. Вы можете посмотреть на его рекорды и статистику. Это невероятно, на его счету 23 «Шлема». Шансы явно в его пользу.

Я всегда говорю, что, если ты не веришь в то, что ты выиграешь, не имеет смысла выходить на корт. Поэтому, как бы глупо это ни звучало, я должен верить в победу, иначе ни в чём нет смысла. Я сделаю всё, что смогу. Знаю, что Джокович, возможно, лучший игрок всех времён, и мне определённо придётся сыграть матч всей своей жизни, если я хочу победить.

Новак не выглядит так, будто ему некомфортно в большинстве матчей. Я смотрю записи, матчи всех парней, которые побеждали его здесь раньше. Их не так много, поэтому я должен сделать что-то, чего Джокович не ожидает», — приводит слова Томпсона пресс-служба ATP.

Матч Джордана Томпсона и Новака Джоковича во втором круге Уимблдона начнётся сегодня, 5 июля, около 18:30 мск.