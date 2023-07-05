Касаткина — Бёррэдж: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 5 июля, состоится матч второго круга Уимблдона, в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российская теннисистка Дарья Касаткина. Её соперницей будет 108-я ракетка мира из Великобритании Джоди Бёррэдж, выступающая по уайлд-кард. Матч запланирован первым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 15:30 мск. Дождь не помешает матчу, так как встреча проходит на крытом корте.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Дарьи Касаткиной и Джоди Бёррэдж во втором круге Уимблдона.

Ранее у теннисисток не было личных встреч друг с другом. Лучший результат Джоди Бёррэдж на Уимблдоне — второй круг текущего турнира, а на турнирах «Большого шлема» британка доходила максимум до третьего круга (Открытый чемпионат Австралии в 2023 году). Дарья Касаткина на Уимблдоне доходила до четвертьфинала (в 2018 году).