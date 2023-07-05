«Чувствовала электричество». Касаткина — о победе над британкой во 2-м круге Уимблдона

10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда первая ракетка России Касаткина одержала уверенную победу над британкой Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 23 минуты, он проходил на Центральном корте.

«Было намного сложнее, потому что я играла с местной девочкой, за неё все болели. И я тоже нервничала, потому что играла на лучшем корте мира. Это особенный момент. Я чувствовала всё внутри, чувствовала электричество. Было сложно, но я довольна тем, как со всем справилась», — сказала Касаткина после матча.

В матче третьего круга травяного турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь).