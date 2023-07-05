«Чувствовала электричество». Касаткина — о победе над британкой во 2-м круге Уимблдона

10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда первая ракетка России Касаткина одержала уверенную победу над британкой Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 23 минуты, он проходил на Центральном корте.
«Было намного сложнее, потому что я играла с местной девочкой, за неё все болели. И я тоже нервничала, потому что играла на лучшем корте мира. Это особенный момент. Я чувствовала всё внутри, чувствовала электричество. Было сложно, но я довольна тем, как со всем справилась», — сказала Касаткина после матча.
В матче третьего круга травяного турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь).
- 5 июля 2023
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
16:33
-
16:33
-
15:49
-
15:38
-
15:00
-
14:41
-
13:43
-
13:39
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:56
-
11:32
-
11:03
-
10:58
-
10:52
-
09:57
-
09:23
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:00
- 4 июля 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:33
-
23:16
-
23:11
-
22:49
-
22:31