Даниил Медведев с победы в трёх сетах стартовал на Уимблдоне-2023

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Фери два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Медведева на Уимблдоне станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия).

Отметим, что на данный момент Уимблдон — самый безуспешный турнир «Большого шлема», в Лондоне Даниил не доходил дальше 1/8 финала.