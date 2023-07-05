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Даниил Медведев с победы в трёх сетах стартовал на Уимблдоне-2023

Даниил Медведев с победы в трёх сетах стартовал на Уимблдоне-2023
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Фери два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Медведева на Уимблдоне станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия).

Отметим, что на данный момент Уимблдон — самый безуспешный турнир «Большого шлема», в Лондоне Даниил не доходил дальше 1/8 финала.

Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 15:40 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		4 3    
             
Артур Фери
391
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
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