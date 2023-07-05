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Плишкова сенсационно проиграла в первом круге на Уимблдоне

19-я ракетка мира, финалистка Уимблдона-2021, чешская теннисистка Каролина Плишкова проиграла в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023 представительнице Сербии Наталии Стеванович (225-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой сербской теннисистки в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Плишкова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету сербской теннисистки четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В матче второго круга травяного турнира Наталия Стеванович сыграет с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач, которая в первом круге в трёх сетах обыграла канадку Кэрол Чжао.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.