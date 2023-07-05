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Паула Бадоса вышла во второй круг на Уимблдоне

Паула Бадоса вышла во второй круг на Уимблдоне
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35-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу США Элисон Риске (141-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой испанской теннисистки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Бадоса шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету американской теннисистки три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 19:45 МСК
Элисон Риске
141
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Паула Бадоса
35
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче второго круга травяного турнира Паула Бадоса сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая в первом круге обыграла представительницу Греции Марию Саккари в трёх сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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