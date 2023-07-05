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Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2023

Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2023
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Руне (6) со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2 обыграл 22-летнего представителя Великобритании Джорджа Лоффагена (WC). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. Руне семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету 371-й ракетки мира Лоффагена девять эйсов, шесть двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 19:20 МСК
Джордж Лоффаген
371
Великобритания
Джордж Лоффаген
Д. Лоффаген
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		3 2    
7 7 		6 6    
             
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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