Димитров — об акции экоактивистов: всё равно не знаешь, что делать в такой ситуации

Спортсмен из Болгарии Григор Димитров, 26-я ракетка мира, прокомментировал акцию активистов движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений, которые сорвали матч первого круга на корте №18, где играли болгарский спортсмен и теннисист из Японии Со Симабукуро.

«Конечно, это неприятно, но что я могу поделать? Все всё уладили как можно быстрее. Всё равно собирался дождь, так что мы смогли уйти с корта и перегруппироваться, выбросить это из головы.

Я не чувствую себя на корте под угрозой, совсем нет. Игроки всегда знают, что происходит вокруг. Нас никогда не оставляли без охраны, куда бы мы ни шли. Ну и на корте ты всегда окружён правильными людьми. Я чувствую себя нормально в этом плане. Такое может случиться, если ты окажешься не в то время и не в том месте.

Охрана у всех проверяет сумки на входе, но никогда нельзя предугадать, что кто-то может сделать. Смутно помню, что со мной что-то такое уже случалось, но не до такой степени, что мне действительно что-то угрожало.

Это часть твоей работы. Ты просто не знаешь, что произойдёт, и неважно, насколько ты защищён. Могут бросить телефон, да что угодно может быть.

Даже если бы нам устраивали инструктаж по этому поводу, ты всё равно не знаешь, что делать в конкретной ситуации. Тебе могут сказать – не делай это, или беги с корта, или будь готов со своей ракеткой. Мы это не контролируем. Единственное, что мы можем сделать что-то на инстинктах. Ну и если бы нас инструктировали и сказали бы, например, вставать рядом с этим вот парнем, если что-то случится, то нам бы пришлось уважать это правило. Мы так и поступили.

Слышал, что в крикете недавно игрок подошёл к протестующему и увёл его с поля. Я тоже изначально хотел так сделать, но потом понял, что не должен. Это зависит от человека, у кого какой инстинкт. Даже если понимаешь, что что-то может произойти, заранее не предугадать. Всё случается неожиданно, иногда ты оказываешься не в том месте и не в то время», – сказал Димитров на пресс-конференции после матча.